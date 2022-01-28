На выходных в Краснодарском крае туманы сменятся дождями и снегом

По данным синоптиков Краснодарского гидрометцентра, в краевой столице 28 января днем ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха поднимется до 1-3 °С. Ветер южный, 7-12 м/с.

По краю в пятницу переменная облачность, местами снег, мокрый снег, днем дождь. Местами туман и гололед. В отдельных районах налипание мокрого снега. Температура воздуха днем -2…+3 °С, ветер 4-9 м/с, местами порывы 12-14 м/с. На Черноморском побережье днем ожидается 3-8 °С. Ветер 15-20 м/с.

В субботу, 29 января, в Краснодаре потеплеет до 4 °С, в воскресенье — до 5 °С. Все выходные будет идти дождь и дуть южный ветер со скоростью 3-4 м/с.

По краю 29-30 января пройдут дожди, местами мокрый снег и снег. В отдельных районах сильные осадки и налипание мокрого снега. Ветер юго-западный 6-11 м/с, местами порывы 15-20 м/с, в горах 23-28 м/с.

Температура воздуха ночью 29 января +3…-2 °С, местами в восточной половине края -4…-9 °С, в ночь на 30 января +1…-4 °С. Днем 29-30 января 1…6 °С. В горах ночью -3…-8 °С, днем -1…-6 °С.

На Черноморском побережье облачно. Временами дождь, мокрый снег, снег, местами сильные осадки. Ветер юго-западный, 12-17 м/с, местами порывы 15-20 м/с, на участке Анапа — Геленджик до 24 м/с. Температура воздуха ночью в субботу составит 1…6 °С, в воскресенье — +4…-1 °С. Днем 29-30 января будет 4…9 °С.

Также синоптики отметили, что на Кубани будут плотные адвективные туманы. Они образуются вследствие охлаждения теплого влажного воздуха при его движении над более холодной поверхностью суши или воды. Но на выходных к территории края подойдут атмосферные фронты, усилится ветер, и туман прекратится.