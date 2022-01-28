В Сочи осудили мужчину за убийство 12-летней давности

В Сочи приговорили к 10 годам лишения свободы мужчину, который 12 лет назад убил приезжую

В Сочи суд вынес приговор 34-летнему Александру Завгороднему. Следственный отдел по Адлерскому району доказал, что в 2009 году мужчина убил приезжую жительницу Ленинградской области.

Следствие и суд установили, что в ночь на 31 декабря 2009 года Завгородний познакомился с 37-летней женщиной на улице. Мужчина предложил ей выпить алкогольные напитки на пляже, женщина согласилась.

Но после новые знакомые поссорились, и Завгородний более 20 раз ударил женщину руками, ногами и камнем, от удара в голову она скончалась. Завгородний попытался перенести тело погибшей в море, но скрылся с места преступления, когда услышал голоса прохожих на набережной.

Летом 2021 года следователи установили причастность Завгороднего к преступлению и задержали его. Мужчине принадлежали найденные на месте следы биологического материала, а абонентские номера фигуранта и потерпевшей находились в одном районе во время преступления.

Суд признал Завгороднего виновным в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и приговорил его к 10 годам колонии строгого режима и дополнительно — к двум годам ограничения свободы. Максимальный срок за это преступление составляет 15 лет с дополнительным ограничением свободы до двух лет.

Приговор в законную силу еще не вступил.

Напомним, летом 2021 году в Сочи суд признал двух подростков виновными в изнасиловании и ограблении 28-летней туристки. В марте осудили организатора и заказчика по делу о тройном убийстве 15-летней давности в Дагомысе.