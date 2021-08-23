В Сочи двум 16-летним подросткам дали четыре года колонии за изнасилование туристки

Краснодарский край

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23 августа суд Сочи признал двух подростков виновными в изнасиловании и ограблении 28-летней туристки

Следователи выяснили, что в ночь на 28 февраля 2021 года подростки находились на улице Кузнечной в селе Горное Лоо. Там они встретили незнакомую 28-летнюю девушку и решили ее изнасиловать. Подростки избили туристку, изнасиловали и украли из сумки мобильные телефоны, после чего скрылись.

Суд признал несовершеннолетних виновными по трем статьям: п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ (Изнасилование), п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера) и ч. 1 ст. 161 УК РФ (Хищение имущества). Подростков приговорили к четырем годам в воспитательной колонии, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по краю. 

Напомним, в 2019 году двое подростков получили по 9 лет колонии за изнасилование и убийство женщины на Дону. В том же году 16-летнего подростка и 19-летнего гражданина США обвинили в изнасиловании девушки в Дивноморском. 

Изнасилование Сочи Суд

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В Сочи двум 16-летним подросткам дали четыре года колонии за изнасилование туристки
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