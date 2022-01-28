В Сочи выпало 30 см снега за час

Утром 28 января в Сочи за час выпало 30 см снега. На курорте «Роза Хутор» приостановили работу аттракциона

В Сочи с утра 28 января прошел сильный снег. Больше всего осадков выпало в Хостинском и Адлерском районах. В Барановском районе с 9:00 до 10:00 выпало 30 см снега.

Расчищать снег выехали спецслужбы. Технику отправили в Кудепстинский и Краснополянский округа. Также коммунальные службы работают в селах Верхний Юрт, Васильевка, Третья Рота, Барановка, Разбитый Котел, Вардане-Верино, Нижняя Шиловка, Варваровка и в поселке Красная Поляна.

В Сочи снег убирают 250 единиц техники и 400 человек. Дороги посыпают солью и песком, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Также на курорте «Роза Хутор» по погодным условиям на неизвестное время приостановил работу родельбан. Но работает тюбинг и открыта трасса «Азалия».

Обещают, что мокрый снег будет идти до конца суток. Все городские службы круглосуточно работают в режиме повышенной готовности. Их координирует межведомственный штаб.

Напомним, по прогнозу синоптиков, на выходных в крае будет идти дождь и снег. На Черноморском побережье потеплеет до 4-9 °С