В Краснодаре мужчина на инвалидной коляске сам расчищал дорогу от снега. Делом заинтересовалась прокуратура

В Краснодаре прокуратура решила выяснить, почему мужчина на инвалидной коляске расчищал тротуар от снега

В пабликах Краснодара появилось видео, на котором мужчина в инвалидной коляске лопатой расчищал тротуар от снега. Все происходило на улице Войсковой, 22 около корпуса 3.

«Краснодарец на инвалидной коляске решил не ждать, пока снег уберут ответственные за это, и сам взялся за лопату», — написали в соцсетях.