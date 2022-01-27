В Краснодаре мужчина на инвалидной коляске сам расчищал дорогу от снега. Делом заинтересовалась прокуратура

Краснодарский край

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  • © Скриншот видео Likastark из Тиктока
    © Скриншот видео Likastark из Тиктока

В Краснодаре прокуратура решила выяснить, почему мужчина на инвалидной коляске расчищал тротуар от снега

В пабликах Краснодара появилось видео, на котором мужчина в инвалидной коляске лопатой расчищал тротуар от снега. Все происходило на улице Войсковой, 22 около корпуса 3.

«Краснодарец на инвалидной коляске решил не ждать, пока снег уберут ответственные за это, и сам взялся за лопату», — написали в соцсетях.

После того, как видео разлетелось по пабликам, прокуратура Карасунского округа начала проверку. К ответственности привлекут управляющую компанию, которая должна была заниматься расчисткой тротуара в том дворе.

«По инициативе прокуратуры округа на место выехали сотрудники управления по жилищным вопросам администрации Краснодара для решения вопроса о привлечении к ответственности организации, в управлении которой находится указанное домовладение», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Как писали Юга.ру, из-за снега пешеходы Краснодара столкнулись с трудностями — тротуары и дороги никто не расчистил, а протоптанные дорожки стали скользкими и узкими. А на некоторых трамвайных остановках лежат сугробы.

ЖКХ Краснодар Прокуратура

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