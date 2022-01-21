На курорте «Роза Хутор» откроется выставка ледяных скульптур

Краснодарский край

Распечатать

  • © Изображение пресс-службы «Роза Хутор»
    © Изображение пресс-службы «Роза Хутор»

В Сочи на курорте «Роза Хутор» будет представлена выставка ледяных скульптур на Аллее Флагов в Горной Олимпийской деревне

На выставке будут представлены семь скульптур. Среди них — фигуры медведя и совы, обитателей Кавказских гор, и тигра, как символа года. Максимальный размер фигур составляет два квадратных метра.

Будет создана ледяная фигура сноубордиста, а также надписи «Роза Хутор-2022» и  «105 км трасс» — протяженность склонов на курорте в этом году. На выставке появится большая фотозона.

«Для скульптур на «Роза Хутор» мы «вырастили» около 30 ледяных блоков весом по 180-250 килограммов каждый. Они выполнены из специальной, очищенной воды, на производство такого количества льда потребовалось два месяца», — отметил руководитель сочинской компании по производству ледяных фигур «VARAVIN» Олег Варавин.

Создавать скульптуры изо льда на курорте «Роза Хутор» пять мастеров будут в течение трех дней начиная с 21 января.

Как сообщали ранее Юга.ру, курорт «Роза Хутор» открыл две новые трассы на Южном склоне.

Выставки Роза Хутор Сочи

Новости

Краснодарский журналист пожаловался, что его избили полицейские. Ему сказали, что «не любят журналистов»
В Краснодаре разбился автомобиль Tesla Model X
В краснодарском районе Новознаменском к 1 июня обещают открыть первый детский сад
В заповеднике Утриш мужчину сначала чуть не смыло в море, а затем он заблудился
Люди с документами чеченских полицейских похитили жену бывшего судьи Верховного суда Чечни и мать правозащитника. Ей грозит смерть
На Кубани все выходные будет действовать штормовое предупреждение

Лента новостей

Реклама на сайте