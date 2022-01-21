На курорте «Роза Хутор» откроется выставка ледяных скульптур

В Сочи на курорте «Роза Хутор» будет представлена выставка ледяных скульптур на Аллее Флагов в Горной Олимпийской деревне

На выставке будут представлены семь скульптур. Среди них — фигуры медведя и совы, обитателей Кавказских гор, и тигра, как символа года. Максимальный размер фигур составляет два квадратных метра.

Будет создана ледяная фигура сноубордиста, а также надписи «Роза Хутор-2022» и «105 км трасс» — протяженность склонов на курорте в этом году. На выставке появится большая фотозона.

«Для скульптур на «Роза Хутор» мы «вырастили» около 30 ледяных блоков весом по 180-250 килограммов каждый. Они выполнены из специальной, очищенной воды, на производство такого количества льда потребовалось два месяца», — отметил руководитель сочинской компании по производству ледяных фигур «VARAVIN» Олег Варавин.



Создавать скульптуры изо льда на курорте «Роза Хутор» пять мастеров будут в течение трех дней начиная с 21 января.



Как сообщали ранее Юга.ру, курорт «Роза Хутор» открыл две новые трассы на Южном склоне.