Сбербанк провел онлайн-конференцию «Сбер PRO студентов»

«Мои родители получили одно высшее образование, у меня их уже три, а у молодёжи совсем другая стратегия и паттерны поведения. Они ничего не откладывают «на потом», много взаимодействуют с видеоконтентом и им придётся «прокачивать» hard и soft skills всю жизнь. И, если профессиональные навыки сегодня можно получить в учебном заведении или в онлайн-школе, то у Сбера есть нужная и важная для южного рынка экспертиза нового главного условия для карьерного роста — «мягких» навыков. Ей мы делимся с вузами и молодёжью в понятных и удобных им каналах коммуникации. К примеру, в прошлом году мы провели встречи с 20 000 молодых людей. Наш новый формат телеграм-встреч тоже отлично подошёл для открытого диалога. Мы его продолжим, чтобы лучше понимать их жизненные и карьерные цели, а также привлекать в команду лучших из лучших», — заявил председатель Юго-Западного Сбербанка Евгений Титов.

HR-стратегия банка ориентирована на навыки и творческие способности кандидатов. Поэтому для всех сотрудников в Сбере создан корпоративный университет. Также можно бесплатно освоить цифровую специальность (Java Developer, Data Scientist, Data Analyst, Data Engineer) в «Школе новых профессий».

Сбер организует хакатоны, акселераторы, семинары и конкурсы, а также приглашает выпускников и студентов старших курсов на стажировку. За последние три года их число выросло в 6 раз. Только в 2021 году в Юго-Западном Сбербанке прошли практику 1 200 студентов, 500 выпускников стали частью команды Сбера. 35% молодых сотрудников банка сегодня продолжают получать образование и работать в Сбере одновременно. 600 человек стали частью команды Юго-Западного Сбера по рекомендации действующих сотрудников. Сегодня в Юго-Западном банке востребованы клиентские менеджеры, инвестиционные тренеры, финансовые брокеры, системные аналитики и разработчики. Подробную информацию можно узнать на карьерных порталах и в сервисе экосистемы Сбера «Работа.ру».

В пресс-службе банка добавили, что более 100 млн человек в стране выбирают Сбер финансовым партнером, в цифровом формате услуги получают 70 млн клиентов. Сбер развивается как технологическая экосистема во всех отраслях экономики и предлагает рынку новые разработки: искусственное зрение, AI-копирайтер, генерация изображений по ключевым словам, нейросетевые модели Сбера для медицинских организаций, распознающее признаки COVID-19 и другие.



Как сообщали ранее Юга.ру, Сбер и региональные пенсионные фонды укрепили цифровое сотрудничество.