На Шри-Ланке закрасили надпись о въезде в Краснодарский край

На Шри-Ланке испортили арт-объект российского художника «Добро пожаловать в Краснодарский край»

Напомним, художник и руководитель арт-группы ZUKCLUB Сергей Овсейкин решил провести конкурс — участникам нужно было приложить фразу, которую он разместил бы на баннере в городе Мирис.

Победителем конкурса стал кубанский граффитист. Его фразу «Добро пожаловать в Краснодарский край» разместили на билборде по адресу: Mirissa, A2, Weligama на Шри-Ланке.

В телеграм-канале «ЮгаSapiens» 24 января сообщили, что арт-объект российского художника закрасили. Кто это сделал — остается неизвестным.