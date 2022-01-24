На Шри-Ланке закрасили надпись о въезде в Краснодарский край
На Шри-Ланке испортили арт-объект российского художника «Добро пожаловать в Краснодарский край»
Напомним, художник и руководитель арт-группы ZUKCLUB Сергей Овсейкин решил провести конкурс — участникам нужно было приложить фразу, которую он разместил бы на баннере в городе Мирис.
Победителем конкурса стал кубанский граффитист. Его фразу «Добро пожаловать в Краснодарский край» разместили на билборде по адресу: Mirissa, A2, Weligama на Шри-Ланке.
В телеграм-канале «ЮгаSapiens» 24 января сообщили, что арт-объект российского художника закрасили. Кто это сделал — остается неизвестным.
Также рядом с баннером ранее была надпись «Шри-Ланка — наш!». По данным паблика, ее закрасил турист из Украины.
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