На Шри-Ланке закрасили надпись о въезде в Краснодарский край

Краснодарский край

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  • © Фото из телеграм-канала «ЮгаSapiens», t.me/ugasapiens
    © Фото из телеграм-канала «ЮгаSapiens», t.me/ugasapiens

На Шри-Ланке испортили арт-объект российского художника «Добро пожаловать в Краснодарский край»

Напомним, художник и руководитель арт-группы ZUKCLUB Сергей Овсейкин решил провести конкурс — участникам нужно было приложить фразу, которую он разместил бы на баннере в городе Мирис. 

Победителем конкурса стал кубанский граффитист. Его фразу «Добро пожаловать в Краснодарский край» разместили на билборде по адресу: Mirissa, A2, Weligama на Шри-Ланке.

В телеграм-канале «ЮгаSapiens» 24 января сообщили, что арт-объект российского художника закрасили. Кто это сделал — остается неизвестным.

Также рядом с баннером ранее была надпись «Шри-Ланка — наш!». По данным паблика, ее закрасил турист из Украины.

Искусство Художники

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