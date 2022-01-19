На Шри-Ланке повесили билборд «Добро пожаловать в Краснодарский край». Рассказываем о перформансе граффитиста и художника

В мире

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  • © Фото Сергея Овсейкина, instagram.com/zukclub
    © Фото Сергея Овсейкина, instagram.com/zukclub

Жители города Мириса на Шри-Ланке на днях увидели баннер на непонятном языке. Там написано «Добро пожаловать в Краснодарский край». Рассказываем, как это понимать

Руководитель московской арт-группы ZUKCLUB Сергей Овсейкин устроил конкурс, главный приз которого — баннер с любой цитатой в городе Мириса на побережье Индийского океана. Сам конкурс Сергей называет экспериментом. На это обратили внимание журналисты «Медузы»*.

«Хочется отметить, что подобного плана стрит-арт-акции с вовлечением интернет-аудитории до этого прецедента не создавались. Также важно, что интерактив и юмор в нынешних реалиях абсолютно необходимы», — написал Овсейкин в инстаграме.

Получилось так, что победителем конкурса стал граффитист из Краснодарского края. Его цитата «Добро пожаловать в Краснодарский край» находится на билборде в окружении пальм по адресу: Mirissa, A2, Weligama на Шри-Ланке.

Журналист Юга.ру связался с автором цитаты, чтобы узнать лейтмотив послания, если такой имеется. Он рассказал, что дело в ироничном отношении к точным величинам и абстрактным понятиям.

«Я живу в Краснодарском крае. В данном случае баннер с такой надписью — это постирония о границах», — рассказал парень.

* — издание внесено в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, и (или) российских юридических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

Граффити путешествия Художники

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