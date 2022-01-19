На Шри-Ланке повесили билборд «Добро пожаловать в Краснодарский край». Рассказываем о перформансе граффитиста и художника

Жители города Мириса на Шри-Ланке на днях увидели баннер на непонятном языке. Там написано «Добро пожаловать в Краснодарский край». Рассказываем, как это понимать

Руководитель московской арт-группы ZUKCLUB Сергей Овсейкин устроил конкурс, главный приз которого — баннер с любой цитатой в городе Мириса на побережье Индийского океана. Сам конкурс Сергей называет экспериментом. На это обратили внимание журналисты «Медузы»*.

«Хочется отметить, что подобного плана стрит-арт-акции с вовлечением интернет-аудитории до этого прецедента не создавались. Также важно, что интерактив и юмор в нынешних реалиях абсолютно необходимы», — написал Овсейкин в инстаграме.