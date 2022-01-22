В Красноармейском районе из-за мокрого снега отключили электричество в четырех селах

В ночь на 22 января в Красноармейском районе из-за мокрого снега произошла энергоавария. Без электричества остались жители четырех сел

Ночью 22 января в Красноармейском районе из-за налипания мокрого снега оборвалась линия электропередачи. В результате в Полтавском, Трудобеликовском, Новомышастовском и Староджелиевском сельских поселениях отключили электричество.

Глава района Юрий Васин сообщил в инстаграме, что в 3:00 по этой причине провели заседание оперштаба. Восстанавливать электросети решили совместно со специалистами Славянских электрических сетей. На котельные № 3, 5, 9 направили дизельные электростанции.

Восстанавливать электричество направили девять бригад электриков. По состоянию на 10:00 проблемы с электричеством были еще в Октябрьском и Марьянском сельских поселениях.