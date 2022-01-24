На трассе А-147 Джубга — Сочи ввели реверсивное движение из-за обрушившейся дороги
В Лазаревском районе 24 января обрушилась часть дороги Джубга — Сочи
На участке 126 км+200 метров федеральной трассы А-147 Джубга — Сочи в Лазаревском районе ввели реверсивное движение, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Там на съезде, ведущем в поселок Зубова Щель, произошло частичное обрушение дорожного полотна протяженностью около 15 метров. На месте обрушения движение не перекрыли, а установили заграждения.
Как писали Юга.ру, трассу Джубга — Сочи неоднократно перекрывали из-за трещин или обрушений. В октябре 2021 года на трассе пошли трещины в районе Мамайского перевала, а в июле на участке в районе Лермонтово из-за паводка обвалилась часть дороги.
20 января, 13:03История девушки, которая практически потеряла зрение после пневмонии
Как Дая живет в большом и неудобном Краснодаре
Вчера, 08:00«Картина малорадостная»
Что изменилось на Кубани и в России за год после акции в поддержку Навального