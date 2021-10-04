На трассе Джубга — Сочи ввели реверсивное движение из-за трещины в дороге

Краснодарский край

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Вечером 4 октября треснула федеральная трасса А-147 «Джубга – Сочи» в районе Мамайского перевала

Вечером 4 октября в социальных сетях появились сообщения о том, что в Сочи в районе Мамайского перевала треснула федеральная трасса А-147 «Джубга — Сочи». По словам очевидцев, глубина трещины составляет около 10 см, а местами — больше. 

Согласно информации с сайта Google Maps и словам очевидцев, на трассе сильные пробки.

В пресс-службе Упрдор «Черноморье» рассказали, что трещина появилась из-за сильных осадков. На участке дежурят два экипажа ГИБДД и выехали специалисты для ремонта. По одной из трех полос введено реверсивное движение.

Напомним, вечером 3 октября в Туапсинском районе автомобиль съехал в яму на размытой дождем дороги.

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