В Краснодаре спасатели вытащили собаку из подвала заброшенного дома

Краснодарский край

Распечатать

  • © Кадр из видео пресс-службы мэрии Краснодара
    © Кадр из видео пресс-службы мэрии Краснодара

В Краснодаре пес провалился в подвал заброшенного дома. Его спасли

В телеграм-канале «Типичный Краснодар» 23 января местная жительница Ольга написала, что в поселке Лазурном по улице Красноармейской, 17 в подвале воет собака. Животное провалилось и не может выбраться. Лестницы там нет.

Неравнодушные соседи вызвали службу спасения. Там сказали, что не могут войти в дом без полиции: 

«Уже и полицейский приезжал, задокументировал данный факт, потому что сначала в службе спасения сказали, что не могут войти в чужой дом без полиции. Все выполнили, теперь нет бригад».

Позже в пресс-службе мэрии сообщили, что спасатели выехали в поселок и достали собаку из подвала. Пес цел и невредим.

Ранее Юга.ру рассказывали, что в станице Новопокровской спасатели достали с дерева обледеневшего кота. За несколько месяцев до случившегося этого же кота доставали с крыши. 

Животные Краснодар Спасение

Новости

В Краснодарском крае и Адыгее без электричества остались 33 тыс. человек
В Краснодаре из-за снега деревья падают на дороги, машины и тротуары
На трассе А-147 Джубга — Сочи ввели реверсивное движение из-за обрушившейся дороги
В Краснодаре застрявший транспорт мешает движению трамваев, а автобусы приходится толкать пассажирам
Аэропорт Краснодара снова закрыли из-за непогоды
В Краснодаре спасатели вытащили собаку из подвала заброшенного дома

Лента новостей

На Кубани циклон сохранит снежную погоду еще на несколько дней
Сегодня, 09:10
На Кубани циклон сохранит снежную погоду еще на несколько дней
История девушки, которая практически потеряла зрение после пневмонии
20 января, 13:03
История девушки, которая практически потеряла зрение после пневмонии
Как Дая живет в большом и неудобном Краснодаре
«Картина малорадостная»
Вчера, 08:00
«Картина малорадостная»
Что изменилось на Кубани и в России за год после акции в поддержку Навального

Реклама на сайте