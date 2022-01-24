В Краснодаре спасатели вытащили собаку из подвала заброшенного дома

В Краснодаре пес провалился в подвал заброшенного дома. Его спасли

В телеграм-канале «Типичный Краснодар» 23 января местная жительница Ольга написала, что в поселке Лазурном по улице Красноармейской, 17 в подвале воет собака. Животное провалилось и не может выбраться. Лестницы там нет.

Неравнодушные соседи вызвали службу спасения. Там сказали, что не могут войти в дом без полиции:

«Уже и полицейский приезжал, задокументировал данный факт, потому что сначала в службе спасения сказали, что не могут войти в чужой дом без полиции. Все выполнили, теперь нет бригад».

Позже в пресс-службе мэрии сообщили, что спасатели выехали в поселок и достали собаку из подвала. Пес цел и невредим.