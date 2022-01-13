В Новопокровской с дерева сняли кота, которого уже спасали ранее. Теперь он ещё и обледенел от мороза

Краснодарский край

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  • © Фото из инстаграма ЕДДС Новопокровской, instagram.com/edds_novopokrovskaya
    © Фото из инстаграма ЕДДС Новопокровской, instagram.com/edds_novopokrovskaya

В станице Новопокровской спасатели сняли с дерева кота, который просидел там двое суток

Утром 13 января в службу спасения станицы Новопокровской обратилась местная жительница Светлана. Она рассказала, что ее кот уже два дня сидит на дереве, жалобно мяучит и не может слезть.

На вызов направили двух спасателей, которые сняли кота с веток. Животное замерзло и покрылось корочкой льда. Питомца передали хозяйке, с ним все в порядке.

Как оказалось, кот является постоянным клиентом службы спасения станицы. Три месяца назад его уже снимали с крыши трехэтажного дома.

«Тот раз не стал ему уроком, и этот маленький любитель высоты решил покорить очередную вершину. Только, как всегда, не рассчитал силы, либо ему просто нравятся наши спасатели. Думаем, что это не последнее приключение кота, откуда вызволять его придется нашим спасателям», — написали в инстаграме ЕДДС Новопокровской.

Юга.ру уже писали о спасении пушистых. В декабре спасатели Новороссийска достали кота, который три дня сидел под крыльцом жилого дома и не мог выбраться. А в сентябре симпатичного кота пришлось доставать с балкона.

Животные Котики МЧС Новопокровский район

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