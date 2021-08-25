В Сочи 19-летний водитель разбил арендованный Lamborghini

Краснодарский край

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В ДТП с многомиллионным спорткаром на территории Сириуса 24 августа пострадала женщина

О ДТП в Сириусе 24 августа рассказали в сочинских пабликах. В инстаграме «ЧП Сочи» написали, что в аварии пострадали автомобили Lamborghini и Hyundai.

По словам очевидцев, Lamborghini влетел в металлическое дорожное ограждение на территории Сириуса. Автор поста отметил, что стоимость спорткара составляет 13 млн рублей. 

Кроме того, в комментариях написали, что видели, как водитель Lamborghini ранее лихачил на других улицах.

В пресс-службе МВД по федеральной территории Сириус сообщили, что ДТП произошло на пересечении улицы Рекордов и Олимпийского проспекта. По предварительным данным, 19-летний водитель взятого на прокат Lamborghini не справился с управлением и врезался в иномарку Hyundai. 

В результате столкновения 36-летнюю женщину, которая управляла Hyundai доставили в больницу. 

Юга.ру ранее писали о похожих ДТП. В апреле на Красной Поляне автомобиль Lamborghini Urus врезался в дорожное ограждение. А в 2020 году в Сочи разбился уникальный тюнингованный спорткар Dodge Viper.

ДТП Сириус Сочи

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В Сочи 19-летний водитель разбил арендованный Lamborghini
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