В Сочи 19-летний водитель разбил арендованный Lamborghini
В ДТП с многомиллионным спорткаром на территории Сириуса 24 августа пострадала женщина
О ДТП в Сириусе 24 августа рассказали в сочинских пабликах. В инстаграме «ЧП Сочи» написали, что в аварии пострадали автомобили Lamborghini и Hyundai.
По словам очевидцев, Lamborghini влетел в металлическое дорожное ограждение на территории Сириуса. Автор поста отметил, что стоимость спорткара составляет 13 млн рублей.
Кроме того, в комментариях написали, что видели, как водитель Lamborghini ранее лихачил на других улицах.
В пресс-службе МВД по федеральной территории Сириус сообщили, что ДТП произошло на пересечении улицы Рекордов и Олимпийского проспекта. По предварительным данным, 19-летний водитель взятого на прокат Lamborghini не справился с управлением и врезался в иномарку Hyundai.
В результате столкновения 36-летнюю женщину, которая управляла Hyundai доставили в больницу.