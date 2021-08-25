В Сочи 19-летний водитель разбил арендованный Lamborghini

В ДТП с многомиллионным спорткаром на территории Сириуса 24 августа пострадала женщина

О ДТП в Сириусе 24 августа рассказали в сочинских пабликах. В инстаграме «ЧП Сочи» написали, что в аварии пострадали автомобили Lamborghini и Hyundai.

По словам очевидцев, Lamborghini влетел в металлическое дорожное ограждение на территории Сириуса. Автор поста отметил, что стоимость спорткара составляет 13 млн рублей.

Кроме того, в комментариях написали, что видели, как водитель Lamborghini ранее лихачил на других улицах.