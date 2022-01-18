Курорт «Роза Хутор» открыл две новые трассы на Южном склоне

«Синяя» трасса для райдеров среднего уровня подготовки получила название «Календула», а «красная», для опытных горнолыжников и сноубордистов, — «Черника». Их общая протяженность составляет 3 км. Теперь на курорте доступно 105 км трасс. Кроме того, на Южном склоне, на высоте 1950 метров над уровнем моря начал работать новый ленточный подъемник с галереей «Пегас».

«Сегодня на нашем курорте есть трассы всех уровней сложности — самые легкие «зеленые», «синие» и «красные» для тех, кто уверенно стоит на лыжах, «черные» для профессионалов. Всего их 52, все они сертифицированы специальными организациями. Также открыты два сноупарка. Один, на высоте 1550 метров над уровнем моря, предназначен как для новичков, так и для опытных райдеров. В профессиональном Стешпарке фигуры сделаны в грунте с использованием деревьев и естественного ландшафта. Мы очень внимательно следим за пожеланиями гостей и каждый год совершенствуем инфраструктуру», — отметил заместитель гендиректора курорта «Роза Хутор» Сергей Чернов.