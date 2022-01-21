Билайн подключил к домашнему интернету 200-тысячного абонента в Краснодаре

Охват сети широкополосного доступа в интернет оператора составляет 78% от общего количества домохозяйств Краснодара. Для жителей города билайн предоставляет домашний интернет на скорости до 300 Мбит/с, а также услугу цифрового ТВ.

«За последние два года в Краснодаре число абонентов домашнего интернета выросло на 21%, почти в 1,5 раза увеличился объем передаваемого по сети трафика. Благодаря модернизации сети даже в часы пиковых нагрузок мы готовы обеспечивать стабильную работу домашнего интернета и цифрового ТВ. Больше половины абонентов сейчас выбирают конвергентные семейные тарифы, когда при оплате за мобильную связь домашний интернет и ТВ предоставляются бесплатно. В 2022 году мы продолжим развитие сети в Краснодарском крае, чтобы как можно больше жителей региона могли воспользоваться нашими услугами», — заявил директор по развитию конвергентного бизнеса билайн в Южном регионе Егор Лопушков.

В семейных тарифах к одному счету можно подключить до трех номеров и делиться минутами и гигабайтами. Мобильное приложение обеспечивает удобную оплату.

Как сообщали ранее Юга.ру, билайн в Краснодарском крае инвестировал в сеть 2 млрд рублей.