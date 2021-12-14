Банк Уралсиб стал победителем Национальной банковской премии — 2021

10 декабря Уралсиб победил в номинации «Банк, который ценит своих сотрудников»

Награду вручили директору по управлению персоналом, руководителю службы по работе с персоналом Банка Уралсиб Татьяне Мартовицкой. Организаторы премии — Ассоциация российских банков и Национальный банковский журнал.

Уралсиб одержал победу с перевесом в 700 голосов. Эта награда, по мнению экспертов премии, свидетельствует об активных изменениях банка.

В 2021 году аналитический центр «БизнесДром» повысил рейтинг привлекательности работодателя Банк Уралсиб до наивысшего уровня. Как отмечают эксперты, банк обеспечивает профессиональное развитие работников и способствует улучшению качества их жизни.



Банк Уралсиб вошел в топ-10 рейтинга кредитных карт, сообщали ранее Юга.ру.