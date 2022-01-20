В МЧС предупредили о снегопадах и ливнях в Краснодарском крае. Синоптики обещают еще и усиление ветра

В Краснодарском крае действует штормовое предупреждение из-за возможных дождей, снегопадов и усиления ветра. Сложные погодные условия в регионе сохранятся вплоть до 24 января

20 января в Краснодарском крае пройдет снег. Синоптики напоминают о возможном гололеде на дорогах. «В ближайшие дни характер погоды изменится слабо», — сообщили в Краснодарском гидрометцентре.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, 20 января в крае ожидаются сильные осадки, а на следующий день усилится ветер, сообщает ТАСС.

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По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, 21, 22, 23 и 24 января в Краснодарском крае (кроме Сочи) возможны сильные дожди с мокрым снегом, порывы ветра местами достигнут 25-29 м/с (в том числе в Северском, Абинском районах и Горячем Ключе). На Черноморском побережье и в Туапсинском районе ожидается подъем уровня воды в реках.

Сотрудники МЧС просят граждан соблюдать элементарные меры безопасности и следить за сообщениями спасателей по СМС, в СМИ и по радио. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номерам: 101 и 8 (861) 268-64-40.