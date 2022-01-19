На Кубани река вышла из берегов и затопила станицу

Поздно вечером 18 января река Афипс вышла из берегов и затопила станицу Смоленскую

Около 23:20 в дежурную часть МЧС сообщили, что вследствие добегания волны в реку Афипс она вышла из берегов и затопила станицу Смоленскую.

Днем 18 января в Северском районе сотрудники экстренных служб предупреждали местных жителей о возможной эвакуации.

Напомним, на Кубани действует штормовое предупреждение. В МЧС прогнозировали подъем уровня рек в шести районах Кубани.

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю уточнили, что эвакуировать жителей не пришлось. На случай экстренной ситуации в станице развернули пункт временного размещения на 500 человек.

Сейчас уровень воды падает. На месте работает оперативная группа главка. Ситуация находится на контроле. Планируется, что с 9:00 начнет работать оценочная комиссия администрации Северского района.