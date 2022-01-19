«Ростелеком» подвел итоги первого этапа проекта «Цифровая образовательная среда»

Партнерский Вся Россия

Распечатать

  • © Изображение пресс-службы компании «Ростелеком»
    © Изображение пресс-службы компании «Ростелеком»

«Ростелеком» создал цифровую инфраструктуру в школах по программе «Цифровая образовательная среда»

«Ростелеком» организовал беспроводной широкополосный доступ в интернет и системы видеонаблюдения в 2134 общеобразовательных учреждениях 16 регионов России. До конца 2022 года внутришкольная ИКТ-инфраструктура появится еще в 8330 школах. Скорость передачи данных составляет 100 Мбит/с в городских школах и 50 Мбит/с в малых населенных пунктах.

«Цифровая образовательная среда» предполагает запуск в школах беспроводного интернета, аналитического видеонаблюдения и предоставление дата-центров. Все участники получают доступ к платформе цифровой образовательной среды, контенту и сервисам. Так учащиеся получат равные условия образования вне зависимости от места проживания.

В зависимости от конкретного учреждения цифровая инфраструктура в школах региона модернизируется или создается с нуля. Системы видеонаблюдения следят за входом в школы и определяют людей, потенциально опасных для учащихся. Видео с камер поступает на установленные в школах серверы. Доступ к ним получает только заказчик. Данные хранятся один месяц.

«Оснащение школ современным оборудованием, позволяющим повысить безопасность учеников и использовать цифровые сервисы и контент в образовательной деятельности — важная задача для «Ростелекома». Это дает возможность организовать доступ к электронным библиотекам, образовательным сайтам и сервисам для расширения и углубления знаний по разным предметам. При необходимости дети смогут виртуально присутствовать на уроках, подключаться к различным образовательным программам. Сегодня школьная ИКТ-инфраструктура, построенная полностью на отечественном оборудовании, готова к использованию в 2134 школах регионов, где проводится эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды, до конца года она появится в свыше 8,3 тыс. школ страны», — отметил директор проектного офиса национальных программ «Ростелекома» Кирилл Шишкин.

Как сообщали ранее Юга.ру, образовательный курс «Ростелекома» признали одним из лучших соцпроектов в России.

Интернет Образование Ростелеком Социальные программы Школа Школьники

Новости

В Краснодаре автобус № 21 будет курсировать по новому маршруту
Жалобы на пытки восьми жителей Кубани направили в ЕСПЧ. В России ни одно из дел не довели до приговора
В Юбилейном микрорайоне Краснодара планируют построить корпус школы на 400 мест
На Шри-Ланке повесили билборд «Добро пожаловать в Краснодарский край». Рассказываем о перформансе граффитиста и художника
В пригороде Новороссийска второй день отключают свет. В некоторых районах аварии удалось устранить
Северный объезд Анапы обещают закончить к 2023 году. Проект начали разрабатывать еще в 2012 году

Лента новостей

В Краснодаре открыли музей Барби
18 января, 15:08
В Краснодаре открыли музей Барби
Рассказываем, почему взрослым там интереснее, чем детям
На Шри-Ланке повесили билборд «Добро пожаловать в Краснодарский край»
Вчера, 16:31
На Шри-Ланке повесили билборд «Добро пожаловать в Краснодарский край»
Рассказываем о перформансе граффитиста и художника
Жалобы на пытки восьми жителей Кубани направили в ЕСПЧ
Вчера, 19:31
Жалобы на пытки восьми жителей Кубани направили в ЕСПЧ
В России ни одно из дел не довели до приговора

Реклама на сайте