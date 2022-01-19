«Ростелеком» подвел итоги первого этапа проекта «Цифровая образовательная среда»

«Ростелеком» организовал беспроводной широкополосный доступ в интернет и системы видеонаблюдения в 2134 общеобразовательных учреждениях 16 регионов России. До конца 2022 года внутришкольная ИКТ-инфраструктура появится еще в 8330 школах. Скорость передачи данных составляет 100 Мбит/с в городских школах и 50 Мбит/с в малых населенных пунктах.



«Цифровая образовательная среда» предполагает запуск в школах беспроводного интернета, аналитического видеонаблюдения и предоставление дата-центров. Все участники получают доступ к платформе цифровой образовательной среды, контенту и сервисам. Так учащиеся получат равные условия образования вне зависимости от места проживания.

В зависимости от конкретного учреждения цифровая инфраструктура в школах региона модернизируется или создается с нуля. Системы видеонаблюдения следят за входом в школы и определяют людей, потенциально опасных для учащихся. Видео с камер поступает на установленные в школах серверы. Доступ к ним получает только заказчик. Данные хранятся один месяц.

«Оснащение школ современным оборудованием, позволяющим повысить безопасность учеников и использовать цифровые сервисы и контент в образовательной деятельности — важная задача для «Ростелекома». Это дает возможность организовать доступ к электронным библиотекам, образовательным сайтам и сервисам для расширения и углубления знаний по разным предметам. При необходимости дети смогут виртуально присутствовать на уроках, подключаться к различным образовательным программам. Сегодня школьная ИКТ-инфраструктура, построенная полностью на отечественном оборудовании, готова к использованию в 2134 школах регионов, где проводится эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды, до конца года она появится в свыше 8,3 тыс. школ страны», — отметил директор проектного офиса национальных программ «Ростелекома» Кирилл Шишкин.

Как сообщали ранее Юга.ру, образовательный курс «Ростелекома» признали одним из лучших соцпроектов в России.