Образовательный курс «Ростелекома» признали одним из лучших соцпроектов в России

Партнерский Краснодарский край, Северная Осетия, Ставропольский край, Ростовская область, Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Курс «Цифровое образование» от «Ростелекома» занял второе место в федеральном конкурсе соцпроектов «Чемпионы добрых дел»

Курс «Цифровое образование» от «Ростелекома» второй год подряд занял второе место в номинации «Навыковое волонтерство» общероссийского конкурса социальных проектов «Чемпионы добрых дел». Победителей наградили на X Международном форуме «Корпоративное волонтерство: бизнес и общество» в Москве.

«Высший пилотаж корпоративного волонтерства — связь социального проекта с основным бизнесом компании. Поэтому мы рады, что «Цифровое образование» получило высокую оценку экспертов конкурса. Поздравляю авторов и активных участников проекта и прошу не останавливаться в реализации добрых инициатив!» — поделился первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров, член Общественной палаты РФ Вадим Ковалев.

Курс «Цифровое образование» проходит онлайн в приложении «Цифра РТК». Программа включает лекции, тесты и практические кейсы по 11 актуальным темам: «Интернет вещей», «Кибербезопасность», «Блокчейн», «Квантовые технологии» и др. В конце участникам выдадут сертификаты об обучении, а лучшие студенты получат подарки и приглашения на стажировки от «Ростелекома» и компаний-партнеров.

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Курс разработали в макрорегиональном филиале «Юг» «Ростелекома» для студентов вузов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. В этом году к проекту подключился Дальневосточный федеральный округ.

«Наш курс развивается с 2019 года и за это время перерос масштаб региона. Признание его социальной пользы второй раз подряд — индикатор того, что мы мыслим и движемся в нужном для страны и общества направлении. Мы хотим повысить цифровые компетенции студентов нетехнических специальностей. Цифровизация влияет на весь бизнес, госуправление, на наш быт и досуг. Будущим профессионалам важно использовать этот процесс с пользой для себя и окружающих», — отметил вице-президент — директор макрорегионального филиала «Юг» «Ростелекома» Сергей Мордасов.

На конкурсе социальных проектов «Чемпионы добрых дел» исследуют передовой опыт и ищут успешные модели корпоративного волонтерства. Впервые филиал «Юг» «Ростелекома» стал лауреатом в 2018 году. Тогда второе место присудили проекту «Верь в себя» от «Ростелекома» и благотворительной организации «Синяя птица».

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