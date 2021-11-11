Курс «Цифровое образование» от «Ростелекома» второй год подряд занял второе место в номинации «Навыковое волонтерство» общероссийского конкурса социальных проектов «Чемпионы добрых дел». Победителей наградили на X Международном форуме «Корпоративное волонтерство: бизнес и общество» в Москве.

«Высший пилотаж корпоративного волонтерства — связь социального проекта с основным бизнесом компании. Поэтому мы рады, что «Цифровое образование» получило высокую оценку экспертов конкурса. Поздравляю авторов и активных участников проекта и прошу не останавливаться в реализации добрых инициатив!» — поделился первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров, член Общественной палаты РФ Вадим Ковалев.

Курс «Цифровое образование» проходит онлайн в приложении «Цифра РТК». Программа включает лекции, тесты и практические кейсы по 11 актуальным темам: «Интернет вещей», «Кибербезопасность», «Блокчейн», «Квантовые технологии» и др. В конце участникам выдадут сертификаты об обучении, а лучшие студенты получат подарки и приглашения на стажировки от «Ростелекома» и компаний-партнеров.