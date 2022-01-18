На Кубани в шести городах и районах прогнозируют подъем уровня рек

18 января спасатели предупредили о повышении уровня воды в реках до опасных отметок в Горячем Ключе, Геленджике, а также в Северском, Абинском, Крымском и Туапсинском районах

По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, до конца 19 января в реках в юго-западной части края и на Черноморском побережье ожидается подъем уровня воды. Спасатели просят соблюдать элементарные меры безопасности.

Телеграм-канал «Типичный Краснодар» опубликовал видео из Северского района, там сотрудники экстренных служб предупреждают местных жителей о возможной эвакуации.

Сейчас в регионе действуют экстренные и штормовые предупреждения по лавиноопасности, сильному ветру, подъему уровня рек, сильным осадкам. Существует вероятность схода оползней. Спасатели круглосуточно дежурят на опасных участках дорог, в том числе — в горах края. В случае возникновения ЧП необходимо звонить по телефонам: «101» и 8(861)268-64-40.