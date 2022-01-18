На Кубани в шести городах и районах прогнозируют подъем уровня рек

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

18 января спасатели предупредили о повышении уровня воды в реках до опасных отметок в Горячем Ключе, Геленджике, а также в Северском, Абинском, Крымском и Туапсинском районах

По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, до конца 19 января в реках в юго-западной части края и на Черноморском побережье ожидается подъем уровня воды. Спасатели просят соблюдать элементарные меры безопасности.

Телеграм-канал «Типичный Краснодар» опубликовал видео из Северского района, там сотрудники экстренных служб предупреждают местных жителей о возможной эвакуации.

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Сейчас в регионе действуют экстренные и штормовые предупреждения по лавиноопасности, сильному ветру, подъему уровня рек, сильным осадкам. Существует вероятность схода оползней.

Спасатели круглосуточно дежурят на опасных участках дорог, в том числе — в горах края. В случае возникновения ЧП необходимо звонить по телефонам: «101» и 8(861)268-64-40.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре 18 января из-за непогоды временно закрыли аэропорт. С 19:00 он возобновил работу.

МЧС Погода

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