В Краснодаре из-за непогоды временно закрыли аэропорт

Напомним, на Кубани 18 января действует штормовое предупреждение. В Краснодаре весь день будет идти мокрый снег и дождь.

Из-за сложных погодных условий до 14:00 закрыли международный аэропорт Краснодара:

«В связи с усилением ливневого снегопада, налипанием снега, необходимостью расчистки взлетно-посадочной полосы и ухудшением видимости до 500 метров аэропорт закрыт», — добавили в пресс-службе.

На вылет задержали два рейса: авиакомпании «Ютэйр» в Сочи и авиакомпании «Руслайн» в Тамбов. На прилет задержали два рейса авиакомпании «Победа» из Москвы (Внуково) и Казани, и рейс «Руслайна» из Тамбова.

Три рейса ушли на запасные аэродромы: рейс авиакомпании «Россия» из Санкт-Петербурга и рейс PegasFly из Москвы (Шереметьево) в Ростов-на-Дону. Рейс S7 из Москвы (Домодедово) отправился на запасной аэродром в Анапу.

Кроме того, возможны задержки рейсов из-за сложной метеообстановки в Московской области.