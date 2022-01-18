В Краснодаре из-за непогоды временно закрыли аэропорт

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы международного аэропорта Краснодара
    © Фото пресс-службы международного аэропорта Краснодара

Краснодарский международный аэропорт 18 января временно закрыли из-за сложных погодных условий

Напомним, на Кубани 18 января действует штормовое предупреждение. В Краснодаре весь день будет идти мокрый снег и дождь.

Из-за сложных погодных условий до 14:00 закрыли международный аэропорт Краснодара:

«В связи с усилением ливневого снегопада, налипанием снега, необходимостью расчистки взлетно-посадочной полосы и ухудшением видимости до 500 метров аэропорт закрыт», — добавили в пресс-службе.

На вылет задержали два рейса: авиакомпании «Ютэйр» в Сочи и авиакомпании «Руслайн» в Тамбов. На прилет задержали два рейса авиакомпании «Победа» из Москвы (Внуково) и Казани, и рейс «Руслайна» из Тамбова.

Три рейса ушли на запасные аэродромы: рейс авиакомпании «Россия» из Санкт-Петербурга и рейс PegasFly из Москвы (Шереметьево) в Ростов-на-Дону. Рейс S7 из Москвы (Домодедово) отправился на запасной аэродром в Анапу.

Кроме того, возможны задержки рейсов из-за сложной метеообстановки в Московской области. 

Обновление в 14:16: аэропорт Краснодара закрыли до 18:00. По состоянию на 14:00 задержали 16 рейсов, еще 8 — отменили.

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