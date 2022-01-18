Госдума приняла закон о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов. Еще их хотят ссылать на рудники

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  • © Фото пресс-службы Государственной Думы Российской Федерации
    © Фото пресс-службы Государственной Думы Российской Федерации

Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли поправки в УК РФ, которые ужесточают наказание для педофилов. Нормы коснутся в том числе преступников-рецидивистов

19 января в Государственной Думе России сообщили об ужесточении наказания для педофилов-рецидивистов, преступников, от действий которых пострадали два или более несовершеннолетних и совершивших преступление против половой неприкосновенности с особой жестокостью. Таким преступникам будет грозить пожизненное лишение свободы.

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В Госдуме уточнили, что обсуждается ужесточение наказания для преступников, если насилие совершено человеком: проживающим с ребенком; несущим обязанности по содержанию, воспитанию, обучению и защите интересов несовершеннолетнего; осуществляющим трудовую деятельность в сферах образования и воспитания несовершеннолетних. Кроме того, рассматриваться вопрос о приостановке течения срока давности за преступления в отношении малолетних детей до совершеннолетия ребенка, который стал жертвой.

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В Госдуме предлагают привлекать осужденных за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних к особо тяжким работам. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сказал, что таких осужденных можно отправлять «на рудники» или на работу на «северных территориях». По его словам, такое наказание будет тяжелее смертной казни. До 7 февраля предложения будет изучать профильный комитет.

«Пожизненный срок — справедливая мера, позволяющая изолировать выродков. Людьми их назвать нельзя, хотя они и в человеческом обличье», — сказал Володин.

Дети Законодательство Преступления против детей

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