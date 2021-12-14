Госдума приняла закон, позволяющий губернаторам избираться более чем на два срока подряд
В Госдуме в заключительном чтении приняли закон об организации публичной власти в субъектах РФ. Среди прочего, он позволяет губернаторам избираться более чем на два срока подряд
Помимо этого новый закон расширил основания для досрочного прекращения полномочий губернаторов в связи с утратой доверия президента. Глава государства может сделать предупреждение губернатору, снять его с должности или временно отстранить.
Главы регионов смогут самостоятельно требовать отставки мэров за плохую работу. Среди прочего — за то, что регион долгое время не достигает показателей, по которым оценивается эффективность местных властей.
В регионах теперь появятся контрольно-счетные органы для проверки бюджетов.
Будет пересмотрен перечень полномочий регионов, что, по мнению депутатов, поможет избежать недопонимания в разделении функций власти и «хождения по инстанциям» для решения того или иного вопроса.
Федеральные и региональные органы смогут передавать друг другу часть функций, закрепленных за ними, если это не запрещено законом.
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Глава субъекта станет одновременно главным региональным чиновником и федеральным чиновником в регионе. При этом главы регионов не смогут именоваться «президентами».
Срок полномочий губернаторов и регионального парламента составит пять лет. Региональные парламенты смогут работать дистанционно, а на их заседаниях смогут выступать депутаты и сенаторы, пишет «Российская газета».
Руководитель субъекта РФ именуется «президентом» только в Татарстане. «Коммерсантъ» заметил, что в парламенте республики законопроект не поддержали.
В пояснительной записке к документу говорится, что основная часть положений законопроекта вступает в силу с 1 июня 2022 года. Отдельные главы (в том числе, общие положения законопроекта) вступают в силу со дня его официального опубликования. С 1 января 2023 года — регулирующие полномочия субъектов Российской Федерации и определяющие экономическую основу их деятельности.