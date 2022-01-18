Краснодарские полицейские попросили водителей сбавить скорость. Из-за погоды на дорогах возможны пробки и гололед

Краснодарский край

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  • © Фото Анастасии Паньковой, Юга.ру
    © Фото Анастасии Паньковой, Юга.ру

В Краснодаре до 19 января прогнозируют снег с дождем. В полиции города сообщили, что ситуация на дорогах сложная, но контролируемая

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», в Краснодаре пробки на дорогах оцениваются в 5 баллов. Однако ситуация может измениться к вечеру, синоптики обещают, что осадки не прекратятся. Водители отмечают на интерактивной карте опасные участки, на которых произошли мелкие аварии, среди таких — улица Школьная (в районе школы № 100), Ближний западный обход (в районе улицы Средней), Ейское шоссе (около 3-й Трудовой), улица Дорожная.

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По данным сервиса, дорожное движение затруднено на выездах из города: на Западном обходе, улице Дзержинского, а также в центральной части Краснодара.

Как рассказал журналисту Юга.ру начальник отдела пропаганды БДД ОГИБДД УМВД по Краснодару Александр Шелудченко, ситуация на дорогах в городе сейчас контролируемая.

«Резкого увеличения числа аварий в городе не наблюдается. Но все зависит от погоды. Вечером и ночью ожидается похолодание, поэтому на дорогах может быть скользко», — рассказал Александр Шелудченко.

В Госавтоинспекции обратили внимание водителей на необходимость снижения скорости в городе и увеличения дистанции при движении.

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«Если есть такая возможность, лучше пересесть на общественный транспорт. Это даст возможность спецтехнике обработать дороги и разгрузит дорожную сеть», — сказал Шелудченко.

В ЕДДС города сообщили, что на дорогах уже работает снегоуборочная техника. Напомним, что до 19 января в городе действует штормовое предупреждение из-за мокрого снега и усиления ветра.

Ранее Юга.ру писали, что 18 января жители Краснодара пожаловались на подтопления после дождя и снега. По их словам, в городе продолжают тонуть машины.

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Краснодарские полицейские попросили водителей сбавить скорость. Из-за погоды на дорогах возможны пробки и гололед

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