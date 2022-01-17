«Роза Хутор» вновь признан лучшим горнолыжным курортом России

Премия World Ski Awards была учреждена в 2013 году с целью повышения стандартов горнолыжной индустрии. С этого момента лидеров отрасли ежегодно выбирают по итогам независимого голосования экспертов турбизнеса и посетителей специального сайта.



В этом году победителями World Ski Awards стали 26 курортов, по одному в каждой стране. В Европе 17 победителей, 4 на двух американских континентах и по 5 в Азии и Океании.

«Мы рассматриваем эту награду как знак качества, свидетельствующий, что курорт постоянно развивается и оперативно отвечает на вызовы современного мира. «Роза Хутор» реализует долгосрочную стратегию развития, совершенствуя объекты инфраструктуры, расширяя спектр услуг и туристических предложений. В этом зимнем сезоне открыты новые горнолыжные трассы, таким образом, гостям предлагается самая большая в России зона катания — 105 км. Запущены новые подъемники — теперь их 32. Впервые в нашей стране горный курорт предложил регулярные вертолетные экскурсии и трансфер в аэропорт. Премия World Ski Awards вновь подтверждает лидерские позиции «Роза Хутор» на отечественном и мировом туристическом рынке, которые мы занимаем благодаря успешной имплементации стратегических решений и содержательной поддержке нашего акционера — компании «Интеррос», — заявил заместитель гендиректора курорта «Роза Хутор» по международным отношениям и туризму Сергей Хворостяный.