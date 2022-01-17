В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение

В Краснодарском гидрометцентре сообщили, что 17-19 января на Кубани будет действовать штормовое предупреждение. В эти дни ожидается сильный дождь с грозой, мокрый снег и ветер 20-25 м/с. В отдельных районах порывы достигнут 29 м/с. На проводах и деревьях сильное налипание мокрого снега.

На юго-западных притоках реки Кубани и на реках Черноморского побережья возможны подъемы уровня воды, местами с превышением неблагоприятных отметок. В горах Краснодарского края и Адыгеи выше 1500 метров лавиноопасно.

Температура воздуха в ночь на 18 января составит +3…-2 °С, в юго-восточных районах местами будет -3…-8 °С , днем — 0…+5 °С. Ночью 19 января будет -3…-8 °С, днем ожидается -1…-6°. На Черноморском побережье температура воздуха 18 января ночью и днем составит 3...8 °С, 19 января ночью будет +2…-3 °С, днем — -2…+3 °С.

В МЧС советуют не выходить без необходимости из дома и следить за состоянием отопительной и осветительной систем. В случае необходимости выключить все газовые и электрические приборы. Наиболее ценные вещи рекомендуется сложить во влагонепроницаемую ткань. В случае необходимости звонить в 101.