Пресс-секретаря мэрии Геленджика назначили вице-мэром. Но сообщать об этом не стали

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы мэрии Геленджика
    © Фото пресс-службы мэрии Геленджика

Бывший пресс-секретарь мэрии Геленджика Янина Скорикова стала вице-мэром города. О ее назначении ничего не известно

В Геленджике новым вице-мэром по вопросам внутренней политики стала бывшая пресс-секретарь администрации. Об этом стало известно из СМИ. 

Сообщать о новом вице-мэре на сайте администрации не стали. Скорикову только добавили в раздел «руководителей». Сама вице-мэр информацию о назначении комментировать журналисту Юга.ру не стала. 

В пресс-службе мэрии города подтвердили ее назначение, но не стали отвечать на вопрос, когда Скорикова вступила в должность. Там сказали, что это конфиденциальная информация и посоветовали обратиться в отдел кадров.

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По данным «Коммерсанта», в 2020 году доход Янины Скориковой составил 976,3 тыс. руб. Ей принадлежат доли в квартире площадью 98 кв. метров и автомобиль Hyundai Genesis (стоимость варьируется от 1,5 до 3,9 млн рублей). Ее супруг указал доход в 1,4 млн руб. Он владеет земельным участком (789 кв. м), жилым домом (87 кв. м), хозпостройкой (10 кв. м) и автомобилем Mitsubishi Pajero (средняя цена от 1,9 до 4,1 млн рублей).

Ее муж Андрей Скориков — гендиректор частной охранной организации «Ред код». Дочь работает на городском телевидении.

Напомним, в 2021 году после прямой трансляции в инстаграме мэр Геленджика Алексей Богодистов забыл завершить эфир и обругал матом Скорикову. 

«Скорикова... на*** она сидит, б** , кивает, че-то сует? Она же меня отвлекает! Она не понимает, что ли, бл***?! Господи, прости», — выругался мэр.

Напомним, 17 января в Геленджике назначили нового врио начальника полиции. Об отставке его предшественника ничего неизвестно.

Ранее Юга.ру писали об обысках в мэрии Геленджика. В феврале 2021 года силовики трижды работали в администрации. А в апреле с обыском пришли к двум заместителям и помощнику мэра.

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