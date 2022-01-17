В Сочи мужчина получил полгода ограничения свободы за избиение собаки бейсбольной битой

Житель Сочи получил 6 месяцев ограничения свободы по уголовному делу о жестоком обращении с животными. Мужчина избил битой бездомную собаку, которую позже усыпили

В суде установили, что в августе 2021 года местный житель избил битой бездомную собаку на парковке у магазина в поселке Дагомыс. Она получила травмы, «несовместимые с жизнью».

Телеграм-канал «Телетайп Краснодар» пишет, что собаку избил муж местной жительницы. Женщина хотела помочь сбитой машиной собаке, но та ее покусала. В итоге она позвонила супругу, который пришел туда с битой. Собаку пытались спасти волонтеры, но после обследования ее решили усыпить, «чтобы не мучилась».

В пресс-службе Краснодарского краевого суда сайту Юга.ру сообщили, что судья судебного участка № 94 Лазаревского района вынес приговор мужчине, которого обвиняли по ч. 1 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». Его признали виновным и приговорили к шести месяцам ограничения свободы. Ему запрещено покидать место жительства без «уведомления специализированного государственного органа, в который он обязан являться два раза в месяц для регистрации».