В Геленджике легковушка протаранила полицейскую машину

В ночь на воскресенье в Геленджике произошло ДТП, в котором едва не погибли полицейский и служебная собака

Как сообщает пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, «водитель служебного автомобиля марки УАЗ не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с Hyundai Solaris. Также в результате аварии механические повреждения получил припаркованный автомобиль ВАЗ-21063». Водитель Hyundai отказался пройти медицинское освидетельствование на наличие алкоголя в крови, за что получил административный штраф. Водитель УАЗ доставлен в травмпункт с многочисленными повреждениями. Также в полицейской машине ехала служебная собака, которая после столкновения сбежала через разбитое окно (собаку можно рассмотреть на последних секундах видео). Вскоре животное было найдено без каких-либо физических повреждений.

Ранее на этой неделе Юга.ру писали о том, что спасателям пришлось вытаскивать машину скорой помощи из снежных заносов в окрестностях станицы Тбилисской, а водителя бетономешалки — из кабины его автомобиля на подъезде к Сочи.