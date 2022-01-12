В Сочи спасатели несколько часов доставали водителя бетономешалки, которого зажало в кабине после ДТП
Вечером 11 января в Сочи автобетоносмеситель врезался в стену. Водителя пришлось доставать из машины спасателям
В Сочи около 20:00 11 января на улице Полянской 30-летний водитель автомобиля-миксера «Шакман» не справился с управлением на мокрой дороге и врезался в бетонную стену.
В результате ДТП пострадал водитель. Его зажало в кабине автомобиля. Спасатели ЮРПСО МЧС с помощью гидравлических инструментов вытаскивали его несколько часов. В автомобиле пришлось срезать рулевое колесо, отодвинуть рулевую колонку, разрезать пластик и сиденья.
Работа осложнялась положением автомобиля. На кабину со стороны водителя давила стена. При работе гидравлического инструмента и расширении одного сжатого участка происходил эффект «гармошки» и увеличивалось давление на другую часть автомобиля. Из-за этого конечности водителя могло сжать еще сильнее.
Сначала спасатели достали одну зажатую ногу мужчины, спустя время удалось вытащить вторую. Обе ноги были зажаты ниже колена. Из-за небольшого размера кабины в салоне могли быть только двое спасателей.
Врачи оказывали помощь пострадавшему с улицы. Они установили ему инфузионную систему с обезболивающими препаратами. Когда мужчину извлекли из кабины полностью, его передали сотрудникам скорой помощи.