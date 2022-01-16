109 тысяч человек переехали жить в Краснодарский край за 10 месяцев 2021 года

По итогам первых 10 месяцев 2021 года миграционный прирост населения Кубани составил 109 тысяч человек

Краснодарстат опубликовал свежие данные о миграции населения в регионе. Согласно этой статистике, с января по октябрь 2021 года на новое место жительства в Краснодарском крае прибыли 151,8 тысяч человек, выбыли — 116,7 тысяч. При этом 42,7 тысяч человек мигрировали в пределах края. Таким образом, количество «новоприбывших» на Кубань составило 108,9 тысяч (85,4 тысячи приехали из других регионов РФ, 21,7 тысяч — из стран СНГ, около 1800 человек — из других стран мира).

Общий миграционный прирост населения составил 35,1 тысячи человек — это на 29,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Напомним, что неделей ранее Краснодар был признан российским лидером по росту цен на вторичное жилье.