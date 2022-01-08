Краснодар стал лидером годового роста цен на вторичную недвижимость

По итогам 2021 года Краснодар лидирует в России по темпам роста цен на жилье вторичного фонда

«КоммерсантЪ» опубликовал исследование стоимости вторичной недвижимости в 16 крупнейших городах России.

Со ссылкой на данные «Циан.Аналитики» издание утверждает, что в Краснодаре по итогам 2021 года зафиксирован наивысший рост цен в данном сегменте. За год жилье вторичного фонда подорожало в столице Кубани на 55,5%, и теперь средняя цена квадратного метра составляет 111,8 тысяч рублей (при средней по стране 104,9 тысяч рублей).

Также «КоммерсантЪ» приводит мнение руководителя «Циан.Аналитики» Алексея Попова, который уверен, что почти везде в России на данный момент вторичное жилье стоит дешевле, нежели новостройки: «Этот рынок выглядит более привлекательным, в том числе, благодаря возможности договориться о дополнительной скидке».

Отметим, что в сентябре 2021 года эксперты признали Краснодарский край всероссийским лидером по росту цен на жилье вне зависимости от категории.