Пожилой краснодарец погиб при пожаре в своей квартире

Сегодня утром в 8:39 краснодарским спасателям позвонили с сообщением о пожаре — загорелась одна из квартир многоэтажного дома на улице Уральской. Как сообщает пресс-служба краевого МЧС, «в 9:09 возгорание было полностью ликвидировано, <...> после чего в помещении нашли тело мужчины». В погибшем опознали 67-летнего владельца сгоревшей квартиры.

«В настоящее время следователем проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе точной причины и очага возгорания», сообщили в СУ СК по Краснодарскому краю. А пока что предварительной причиной пожара считается неосторожное обращение с огнем при курении.

Напомним, что ранее на этой неделе в Краснодаре уже горели электроподстанция и нежилая постройка.