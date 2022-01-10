В Краснодаре из-за пожара на подстанции без света остались 250 человек

В Краснодаре утром 10 января на улице Лавочкина загорелась подстанция. Об этом сообщили очевидцы в телеграм-канале «ТК Краснодар».

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что возгорание началось около 8:26 утра. Пожарные прибыли на место в 8:35 и в 8:40 полностью ликвидировали пожар. Травмированных и пострадавших нет. Огонь тушили 5 человек личного состава МЧС.

В ЕДДС уточнили, что из-за пожара без света остались 250 человек, в том числе 80 детей. На месте работают специалисты. Ориентировочное время восстановления электричества около 4-5 часов.

Напомним, 2 января в Прикубанском округе Краснодара без света остались 1200 человек. Отключение произошло из-за падения одного из столбов линии электропередач.