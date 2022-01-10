В Краснодаре ночью загорелась хозпостройка

В ночь на 10 января в Краснодаре пожарные полтора часа тушили горящую хозпостройку

Сообщение о пожаре поступило в краснодарский пожарно-спасательный гарнизон около 3:05. Возгорание произошло на улице Сормовской. Спасатели прибыли на место в 3:15 и установили, что огонь охватил 120 кв. метров.

В тушении пожара задействовали три ствола Дельта и создали звено газодымозащитной службы. Локализовали огонь в 3:45. Полностью удалось потушить пожар в 4:22. К ликвидации возгорания привлекли 20 человек и 5 единиц техники, сообщали в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.