В Новороссийске до конца года собираются реконструировать парк Фрунзе и добавить «интересных локаций»

В Новороссийске в 2022 году выполнят второй этап реконструкции парка имени Фрунзе. Площадь благоустройства — 20 тыс. кв. метров

В администрации Краснодарского края 13 января сообщили, что в новороссийском парке имени Фрунзе пройдет второй этап реконструкции. Там благоустроят 20 тыс. кв. метров зеленой зоны. Первый этап — проведение коммуникации и создание пешеходных дорожек — выполнили в 2021 году.

Сейчас в парке укладывают плитку, там установят скамейки, высадят деревья и кустарники, создадут детскую зону с игровыми комплексами, спортивную и культурно-развлекательную площадки. В планах — установить качели, скалодром и навесы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.