В Новороссийске до конца года собираются реконструировать парк Фрунзе и добавить «интересных локаций»

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото пресс-службы администрации Краснодарского края
    © Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В Новороссийске в 2022 году выполнят второй этап реконструкции парка имени Фрунзе. Площадь благоустройства — 20 тыс. кв. метров

В администрации Краснодарского края 13 января сообщили, что в новороссийском парке имени Фрунзе пройдет второй этап реконструкции. Там благоустроят 20 тыс. кв. метров зеленой зоны. Первый этап — проведение коммуникации и создание пешеходных дорожек — выполнили в 2021 году.

Читайте также:

Сейчас в парке укладывают плитку, там установят скамейки, высадят деревья и кустарники, создадут детскую зону с игровыми комплексами, спортивную и культурно-развлекательную площадки. В планах — установить качели, скалодром и навесы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. 

Ранее Юга.ру писали, что в администрации края пообещали новый парк в Краснодаре, но не сказали, когда его построят. Парк появится на территории многофункционального комплекса «Город спорта» в районе «Баскет-Холла».

Новороссийск отдых Парки

Новости

В Новороссийске до конца года собираются реконструировать парк Фрунзе и добавить «интересных локаций»
В мэрии Краснодара показали проект городского приюта для домашних животных и назвали его стоимость
ФК «Краснодар» возглавил бывший тренер «Норвича» Даниэль Фарке
В Новопокровской с дерева сняли кота, которого уже спасали ранее. Теперь он ещё и обледенел от мороза
Житель Новороссийска пожаловался на билборд, заслоняющий обелиск в честь Малой земли
В Краснодаре после нападения собак на людей возбудили уголовное дело о халатности чиновников

Лента новостей

Реклама на сайте