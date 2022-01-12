В администрации края пообещали новый парк в Краснодаре, но не сказали, когда его построят

Парк появится на территории многофункционального комплекса «Города спорта» в районе «Баскет-Холла»

В администрации Краснодарского края 12 января сообщили, что в Краснодаре появится новый парк. Для него уже придумали название — парк «Достижений». Построят его на территории комплекса «Город спорта». По словам вице-губернатора Александра Власова, к 2023 году благоустроенной территории составит 15,8 га.

Для сравнения, площадь Центрального городского парка культуры и отдыха имени Горького на улице Постовой в Краснодаре составляет 16 га, площадь парка у стадиона ФК «Краснодар» — превышает 22 га, а площадь Чистяковской Рощи — 36 га.

Власов добавил, что в 2022 году там начнут строить Дворец самбо и Дворец гимнастических видов спорта, до 2023 года планируют открыть Дворец водных видов спорта.

«Весной начнем проектировать спортивную школу-интернат на 500 мест. Территория «Города спорта» должна включать все необходимое, чтобы быть комфортной для жителей», — сказал Власов.