Instagram стал самой востребованной «новогодней» соцсетью у краснодарцев

По данным МегаФона, в новогоднюю ночь для праздничных stories и прямых эфиров краснодарцы больше всего использовали Instagram

В ночь с 31 декабря на 1 января абоненты МегаФона в Краснодарском крае прокачали 73,8 Тб интернет-трафика. Это сравнимо с девятью месяцами беспрерывных трансляций в формате 4K Ultra HD. На втором месте оказался TikTok. Менее активны абоненты были в «Одноклассниках» и «ВКонтакте».

Рост трафика в соцсетях в новогоднюю ночь показал новый тренд — люди стали адресовать свои поздравления массовой аудитории подписчиков, а не индивидуально близким и друзьям. Объем голосовых звонков в этом году значительно снизился по сравнению с праздничной ночью предыдущего года. Больше всего новогодних пожеланий абоненты отправили в мессенджерах WhatsApp и Telegram.

По данным Mediascope, россияне стали меньше смотреть телевизор на новогодних праздниках — в среднем 255 минут в сутки (4 часа 15 минут). Это на 12 минут меньше, чем в новогодние праздники годом ранее. Альтернативой традиционному телевидению люди предпочли онлайн-кинотеатры и сервисы для просмотра онлайн-видео. Самым популярным стал YouTube, в ночь с 31 декабря на 1 января абоненты МегаФона посмотрели 125 Тб видеоконтента. Также жители региона смотрели новогодние фильмы и программы через сервисы «Кинопоиск», МегаФон.ТВ и ivi.



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