TikTok обогнал «ВКонтакте» по популярности в Краснодарском крае

TikTok занял второе место по популярности на Кубани после Instagram

МегаФон представил исследование популярности соцсетей у россиян в 2021 году.

В Краснодарском крае рейтинг возглавил Instagram, на него приходится 39% общего трафика. На вторую строчку поднялся TikTok (24%). За ним следуют «ВКонтакте» (22%) и «Одноклассники» (8,5%). Facebook занял пятое место с долей 4,7%.

В российском рейтинге TikTok занимает третье место (24%) после Instagram (35,5%) и «Вконтакте» (28%).