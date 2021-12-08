TikTok обогнал «ВКонтакте» по популярности в Краснодарском крае
TikTok занял второе место по популярности на Кубани после Instagram
МегаФон представил исследование популярности соцсетей у россиян в 2021 году.
В Краснодарском крае рейтинг возглавил Instagram, на него приходится 39% общего трафика. На вторую строчку поднялся TikTok (24%). За ним следуют «ВКонтакте» (22%) и «Одноклассники» (8,5%). Facebook занял пятое место с долей 4,7%.
В российском рейтинге TikTok занимает третье место (24%) после Instagram (35,5%) и «Вконтакте» (28%).
За год совокупный объем мобильного интернет-трафика в соцсетях удвоился. Трафик TikTok вырос больше чем в два раза. Специалисты МегаФона объяснили это ростом популярности коротких видео. Показатели в Instagram подтвердили оценку экспертов: после запуска Reels трафик в соцсети вырос на 53%.
По подсчетам специалистов МегаФона, в среднем российский пользователь Instagram расходует 197 Мб интернета в сутки, для «ВКонтакте» этот показатель составляет 107 Мб, для TikTok — 225 Мб. При этом «Вконтакте» ежедневно посещает 73% пользователей, в Instagram заходит 60% аудитории, в TikTok — 35%.