В аэропорту Геленджика МТС развернула цифровую инфраструктуру

Все помещения аэропорта охвачены мобильной связью и скоростным интернетом до 100 Мбит/сек. Специально для аэровокзального комплекса МТС разработала индивидуальное техническое решение с учетом сложной дизайнерской конструкции объекта, а также строительных материалов, затрудняющих прохождению радиосигнала.



«В подвальном помещении аэропорта располагаются все технологические сети — можно сказать, это сердце нового терминала. Для его бесперебойной работы необходимо устойчивое и качественное покрытие мобильной сети. Для нас при выборе подрядчика также была важна оперативность в установке оборудования и согласовании всех необходимых документов. Сейчас этим оборудованием могут пользоваться абсолютно все сотовые операторы, работающие на территории нашей страны. Наш новый терминал является самым технологичным на территории Краснодарского края, а в установленном оборудовании заложена возможность его дальнейшего технологического развития — в перспективе это автоматические выходы на посадку, установка системы автоматической сдачи багажа и регистрации на рейс без участия агента и система мобильного перрона», — отметил гендиректор ООО «Аэропорт Геленджик» Иван Таранченко.

«Нам было интересно работать в условиях нестандартных задач такого большого современного комплекса. По сути, мы первыми освоили важную для региона площадку и шаг за шагом выстроили здесь полноценную цифровую инфраструктуру. При этом МТС обеспечила цифровыми возможностями не только абонентов своей сети: на нашей инфраструктуре могут размещать свое оборудование и другие операторы связи. Мы рады быть причастными к развитию туристических возможностей региона и повышению комфорта кубанцев и гостей региона», — заявил директор краевого МТС Сергей Ласкавый.



Открытие нового аэровокзального комплекса в Геленджике планируется в первом квартале 2022 года. После строительства пропускная способность увеличится с 160 пассажиров в час до 890.



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