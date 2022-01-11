Карта «Прибыль» названа лучшей доходной картой 2021 года

Как отмечают эксперты портала Банки.ру, Уралсиб по карте «Прибыль» весь год предлагал выгодные условия обслуживания на постоянной основе. Банк повышал размер процентов на остаток собственных средств по карте «Прибыль», теперь он составляет 8% годовых. Проценты начисляются на остаток до 1 млн рублей. Размер обязательных трат для начисления процентов в банке — 10 тыс. рублей в месяц. При ежемесячных тратах 10 тыс. рублей обслуживание карты автоматически становится бесплатным. Выдается «Прибыль» без комиссий. Проценты по «Прибыли» начисляются на любой ежедневный остаток средств. Учитывается и кешбэк, ставка возврата доходит до 3%.

Уралсиб предоставляет онлайн-заказ и доставку на дом. Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8 (800) 250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».



Как сообщали ранее Юга.ру, Уралсиб вошел в топ самых рентабельных банков России.