Банк Уралсиб вошел в топ самых рентабельных банков России

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  • Банк Уралсиб © Фото Юга.ру
    Банк Уралсиб © Фото Юга.ру

Уралсиб по итогам девяти месяцев вошел в тройку самых рентабельных банков российского рынка

По данным «Коммерсанта», отношение прибыли к среднему объему капитала в 2021 году у банка Уралсиб составило более 21%. Также банк вошел в десятку лучших по эффективности и в топ-15 по приросту капитала за первые три квартала текущего года.

Согласно отчетности РСБУ по итогам девяти месяцев 2021 года, чистая прибыль банка составила 13,9 млрд рублей, что в 2,4 раза выше показателя за прошлый год. С начала года выросли активы банка, обязательства, собственные средства, а также увеличился капитал банка, норматив его достаточности превышает 12%. Остальные нормативы также выполняются с существенными запасами.

Банк Уралсиб стал победителем Национальной банковской премии — 2021, сообщали ранее Юга.ру.

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