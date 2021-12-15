Банк Уралсиб вошел в топ самых рентабельных банков России

По данным «Коммерсанта», отношение прибыли к среднему объему капитала в 2021 году у банка Уралсиб составило более 21%. Также банк вошел в десятку лучших по эффективности и в топ-15 по приросту капитала за первые три квартала текущего года.



Согласно отчетности РСБУ по итогам девяти месяцев 2021 года, чистая прибыль банка составила 13,9 млрд рублей, что в 2,4 раза выше показателя за прошлый год. С начала года выросли активы банка, обязательства, собственные средства, а также увеличился капитал банка, норматив его достаточности превышает 12%. Остальные нормативы также выполняются с существенными запасами.



Банк Уралсиб стал победителем Национальной банковской премии — 2021, сообщали ранее Юга.ру.