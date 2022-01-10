На аэродромы Кубани направили самолеты, не приземлившиеся в Симферополе из-за погоды

Краснодарский край, Крым

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  • © Фото Влада Александрова, Юга.ру
    © Фото Влада Александрова, Юга.ру

10 января самолеты, летевшие в Крым, направили в аэропорты Кубани

Днем 10 января в телеграм-канале «Крым 24» сообщили, что 12 самолетов задерживают прибытие в Симферополь из-за сильного тумана. Экипажи самолетов приняли решение уйти на посадку в Анапу, Сочи и Краснодар.

В пресс-службе аэропортов Кубани сообщили, что в 10:50 в краснодарский аэропорт прибыл самолет из Москвы, который должен был приземлиться в Симферополе. На его борту находился 101 человек.

Также в аэропорт Сочи приземлился самолет авиакомпании «Red Wings», вылетевший из аэропорта «Домодедово» в Симферополь. Этим рейсом летели 174 пассажира.

На 13:00 в аэропорту Анапы совершили посадку пять рейсов, летевших в Симферополь. Это три рейса из Москвы компаний Nordwind и S7, а также рейсы из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

Как писали Юга.ру, самолет из Шарм-эль-Шейха в Краснодар задержали почти на сутки и он приземлился в Краснодаре 9 января. Кроме того, из-за сложной ситуации в Казахстане из Сочи отменили в страну все прямые авиарейсы.

Анапа Аэропорты Краснодар Крым Сочи

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