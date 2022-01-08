Все прямые авиарейсы из Сочи в Казахстан отменены

15 января должно было начаться прямое авиасообщение Сочи с Алматы и Нур-Сулатном; из-за протестов в Казахстане всё отложено на неопределенный срок

Пресс-служба Группы компаний «Аэродинамика», управляющая аэропортом города Сочи, сегодня объявила о том, что открытие прямого авиасообщения с казахстанскими городами Нур-Султан и Алматы откладывается на неопределенный срок. «В связи со сложной ситуацией в Казахстане, по информации авиаперевозчика, планируемые в январе рейсы из Сочи отменены. О начале полетов будет сообщено дополнительно», говорится в сообщении. Полеты из Сочи в два крупнейших города Казахстана планировала осуществлять авиакомпания Nordwind.

В Казахстане со 2 января продолжаются массовые протесты. Согласно различным сообщениям, число погибших измеряется сотнями, раненых и арестованных — тысячами. На всей территории страны введено чрезвычайное положение.

Напомним, что в РЖД на эту зиму отменили фирменный поезд «Северная Пальмира» (Санкт-Петербург — Адлер и обратно).