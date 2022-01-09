Рейс из Шарм-эль-Шейха в Краснодар задержали почти на сутки

Краснодарский край

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  • Аэропорт © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Аэропорт © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Пассажирский самолет из Шарм-эль-Шейха задержали в аэропорту вылета на сутки. Вместо 8 января борт прилетел в Краснодар утром 9 января

Телеграм-канал «Типичный Краснодар» вечером 8 января опубликовал видео, снятое российскими туристами около аэропорта в Шарм-эль-Шейхе. По словам автора ролика, обратный рейс из египетского города в Краснодар задержали на сутки.

По данным онлайн-табло аэропорта Краснодара, самолет, который обслуживает авиакомпания «Россия», должен был вылететь из Шарм-эль-Шейха утром 8 января. В итоге рейс все же вылетел в Краснодар, посадку борт совершил 9 января в 6:19. Причина задержки не называется.

Ранее Юга.ру писали, что все прямые авиарейсы из Сочи в Казахстан отменены. Из-за протестов в Казахстане все отложено на неопределенный срок.

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