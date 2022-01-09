Минюст исключил кубанское АНО «Гражданская инициатива против экологической преступности» из реестра иноагентов

Краснодарский край

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  • Министерство юстиции РФ © Фото с официального сайта Министерства юстиции РФ, minjust.ru
    Министерство юстиции РФ © Фото с официального сайта Министерства юстиции РФ, minjust.ru

Минюст РФ исключил из реестра НКО, выполняющих функции иностранного агента, «Гражданскую инициативу против экологической преступности». Об этом рассказал исполнительный директор АНО Дмитрий Шевченко

По словам Шевченко, Министерство юстиции РФ исключило автономную некоммерческую организацию информационных и правовых услуг «Гражданская инициатива против экологической преступности» из реестра НКО, выполняющих функции иноагента. Организация была внесена в реестр за то, что «боролась с ландшафтными пожарами». Он также добавил, что «Гражданская инициатива против экологической преступности» за время пребывания в реестре понесла убыток около 900 тыс. рублей.

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«Вынужденно прекращенные проекты и упущенное время, которое уже не вернуть (время, а деньги, жалко больше всего). Бесчисленные впустую потраченные рабочие часы на непроизводительный труд в виде заполнения бессмысленных отчетов, участие в проверках, проставление идиотских пометок под каждой публикацией. Зачем это все было? За что?», — написал Шевченко в своем аккаунте в фейсбук.

Он обратил внимание на то, что из 32 экологических НКО, которые внесены в реестр, 22 закрылись. Из реестра вышли только восемь организаций. Шевченко добавил, что организация собирается «отсудить отнятые у нее деньги и вложит их в природоохранные проекты».

АНО «Гражданская инициатива против экологической преступности» была зарегистрирована в Горячем Ключе в 2018 году. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», за 2020 год чистая прибыль организации составила 141 тыс. рублей. 

Горячий Ключ Краснодар Министерство юстиции РФ Экология

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Минюст исключил кубанское АНО «Гражданская инициатива против экологической преступности» из реестра иноагентов
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