Минюст внес в реестр иноагентов двух участниц Pussy Riot, главреда «Холода» и еще пять человек

Минюст России в четверг 30 декабря внес в реестр иноагентов восемь физлиц. Причина — иностранное финансирование

Вечером 30 декабря Министерство юстиции Российской Федерации дополнило реестр иноагентов, расширив его до 111 позиций. В список попали участницы Pussy Riot Надежда Толоконникова* и Вероника Никульшина*, публицисты Виктор Шендерович*, Марат Гельман*, главред издания «Холод» Таисия Бекбулатова*, а также гендиректор киноклуба «Нефть» в Ярославле Андрей Алексеев*, корреспондент «Севера.Реалии»* — это проект «Радио Свобода»* (признаны СМИ, выполняющими функции иностранного агента) — Елена Владыкина*, сотрудник «Радио Свобода»* Иван Беляев*, уточняет «Новая Газета».

«Данное решение было принято на основании документов, поступивших от уполномоченных органов государственной власти. В частности, согласно полученным сведениям, указанные лица систематически осуществляют распространение материалов для неопределенного круга лиц, получая при этом иностранное финансирование», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Юга.ру писали, что 24 декабря Минюст внес в реестр иноагентовинициативные группы ЛГБТ+ «Реверс»* из Краснодара и «Выход»* из Санкт-Петербурга. 3 декабря ведомство внесло в реестрчетырех журналистов и организацию по защите прав призывников.